Když se objevím na faktuře jako objekt sledování nějaké agentury, tak se ptám, kde ta data končila. Mám obavu, jestli se tu nepřipravovala trestná činnost, říká senátor Pavel Fischer. Podal trestní oznámení kvůli aktivitám PR agentury, která měla podle Aktuálně.cz vylepšovat obraz Číny v Česku. Nechci mluvit o tom, kdo to platil, ale že to bylo ve prospěch Pekingu, to nás má zajímat, dodává.