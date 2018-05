Foldyna je sociálně orientovaný, formuje ho ale prostředí, na severu je víc konfliktů, říká Štěch

dnes | Jaroslav Foldyna je sociálně orientovaný člověk, jsou ale mantinely, které občas překročí, popisuje chování místopředsedy ČSSD šéf Senátu Milan Štěch. Foldyna na sebe upozornil potyčkou s aktivistou Martinem Uhlířem, který protestoval proti jízdě motorkářů z ruského nacionalistického klubu Noční vlci Prahou. Formy jeho komunikace byly špatné, vadí mi také to, že přebírá neověřené informace říká Štěch. Sociální demokraté prý Foldynu zvolili do vedení jako rebela. Nevolili ho jako představitele, který by měl určovat směr a program ČSSD, dodává předseda horní parlamentní komory.