Forejt: Zajímá mě, z čeho hranolky McDonald’s jsou. Nemusím říkat, že jsou nejlepší

„S McDonald’s spolupracuju, protože mě samotného zajímá, z čeho ty věci jsou. Dělám to ze zvědavosti, ale je to práce, za kterou dostanu zaplaceno,” říká ke spolupráci s fastfoodovým řetězcem šéfkuchař Přemek Forejt. „Věřím tomu, že za 35 korun se dá vyrobit kvalitní hamburger. Očekávám, že v něm budou dobré kusy hovězího, ale teprve se na to pojedu podívat, teď na to nedokážu odpovědět,” dodává.

