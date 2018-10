Zpověď válečného fotografa: mrtvé děti, láska i kokain. Smutek je všude stejný, říká

dnes | Tolikrát jsem přebral kokain nebo alkohol, beru prášky na posttraumatickou stresovou poruchu, líčí oceňovaný válečný fotograf Jan Grarup, Dán, který byl svědkem genocidy ve Rwandě, katastrofy na Haiti či bojů o irácký Mosul. Je to obrovský psychický tlak, který na vás působí, na druhou stranu vím, že jsem tam z nějakého důvodu - abych ten příběh předal dál, popisuje. Jsem extrémně hrdý na to, že mě lidé nechali vstoupit do svých životů, i když často stáli na velmi křehkém ledě, dodává.