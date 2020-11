Vítězství Joa Bidena v New Yorku není překvapení. Není možné být v Americe teď nestranný, nevěřím tomu, většina lidí, která tvrdí, že neví, koho jde volit, to jen nechce přiznat, říká Anna Rathkopf, fotografka žijící v New Yorku. Město není mrtvé po pandemii, lidi si na jaře navzájem pomáhali, dali se dohromady, dodává.