Je povinností novináře takovou věc zveřejnit, štáb není s politikem na jedné lodi. Dosud jsme slyšeli, že vláda je “best in covid”, a teď se dozvídáme, že je ve skutečnosti bordelem, říká moderátorka ČT Nora Fridrichová. Podle šéfa ČSSD Hamáčka šlo o podraz. To mi nevadí, mnohem víc by mně vadilo, kdyby si se mnou tak jako s některými novináři tykal a spiklenecky šeptal, co pak nahlas neřekne.