Genzer: StarDance? Byl to zážitek, vypadnutí mě mrzelo, maturitu mám z lidových tanců

dnes | Na konzervatoři jsem studoval lidový tanec, z toho jsem i maturoval. StarDance je zvláštní pořad, má auru, i když jsem cynik, tak tam to na člověka padne a chce zatančit dobře, mrzelo mě, že jsem vypadnul. Kdybych dělal politickou satiru dnes, napadají mě už jen sprostá slova, tady se do toho nikomu nechce, říká herec, bavič a tanečník Richard Genzer. Dodává, že ho pořád baví společně s Michalem Suchánkem otáčet věci do absurdit, Tele Tele byl prý zvláštní útvar, dřív, když se řeklo v televizi sprosté slovo, tak se všichni křižovali. Dnes už to není moc kam posouvat, dodává.