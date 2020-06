Komunisté se od toho, co se dělo v 50. letech, distancují alibisticky a vyhýbavě. Mají v názvu slovo komunistická, což je absurdní s ohledem na to, že komunistický režim je ze zákona zavrženíhodný, říká Michal Gregorini ze sdružení Dekomunizace. Transparent s portrétem Milady Horákové odmítla vyvěsit Filozofická fakulta UK a nově i Matfyz. Je to škoda, měli to udělat, je to ikonický motiv, míní.