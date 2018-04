Hádka Krnáčové a Čižinského na jednání zastupitelstva. To nakonec ani nezačalo, podívejte se

dnes | Hájím zájem občanů, kteří se chtějí k Libeňskému mostu vyjádřit, program jednání byl navržen tak, že jimi pohrdal, bod, který řešil Libeňský most, předřadili a znemožnili účast na zastupitelstvu, magistrát by měl vyjít vstříc lidem, říká starosta Prahy 7 Jan Čižinský poté, co zastupitelé Prahy neschválili program schůze.