Pokud chce někdo zabít příbuzného, ať si ho zabije, nechápu, proč by to měli dělat lékaři, je to porušení Hippokratovy přísahy, bolesti umíme léčit, říká poslanec TOP 09 Vlastimil Válek. Eutanazie je prosaditelná, česká společnost je na ni připravena, i já bych chtěl s nevyléčitelnou nemocí tuto možnost mít, oponuje Lukáš Bartoň, poslanec Pirátů, předkladatel nového návrhu zákona o eutanazii.