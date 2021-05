Jednání sněmovny mě utvrdilo v tom, že Jan Hamáček není schopen věrohodně vysvětlit důvod své plánované cesty do Moskvy. Na otázky neodpověděl a Andrej Babiš to celé promlčel, kritizuje předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová schůzi poslanců za zavřenými dveřmi. Zástupci bezpečnostních složek do toho světlo nevnesli, protože se nedostali ke slovu, dodává.