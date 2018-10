Havel: Mysleli jsme si, že komunisté rychle vymřou, Václav by z dneška nadšený nebyl

dnes | Václav už dříve upozorňoval na tu zvláštní kontaminaci demokracie populismem, byl jeho velkým odpůrcem, říká bratr bývalého prezidenta Ivan M. Havel. Tuzemská společnost podle něj nebyla mentálně připravená na pád komunismu a dodnes myslí jinak. V lidech je zakořeněná orientace na to, že hnací silou pokroku jsou peníze, to z nich nikdo nedostane, míní vědec, který nedávno oslavil 80. narozeniny. Vadí mi servilita lidí kolem Miloše Zemana, to mi ale vadilo i u Václava, dodává Havel.