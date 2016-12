Havlíček: Lidi mají Vánoce jako svátky obžerství. Musí zjistit, proč se nemají rádi a likvidují se

dnes | Prodávat dětem nezdravé jídlo je neetický byznys. Jen pětina dětí z nadváhy vyroste, většina je obézní i v dospělosti a ještě se to zhoršuje, říká odborník na výživu Petr Havlíček. Pamlsková vyhláška je podle něj krok správným směre, děti si totiž z rodin nesou hrozné návyky. Havlíček tvrdí, že stravování v Česku je katastrofální a o Vánocích se jenom zvětší množství jídla, které lidé jí. Lidé je totiž mají za svátky obžerství a přiberou i šest kilogramů. Vařit lehčí varianty tradičních jídel přitom prý jde. Dodává, že člověk by měl hlavně zjistit, proč se nemá rád a likviduje se velkými porcemi a nezdravým jídlem. Na potravinách by měli podle něj být navíc odstrašující obrázky.