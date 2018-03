Hawking ukázal fantastickou vůli k životu, geniální jako Einstein ale nebyl, říká Bičák

dnes | Říkali mi, toho si dobře všímej, ten už za dva roky žít nebude, vzpomíná fyzik Jiří Bičák na první setkání s tehdy ještě mladým Stephenem Hawkingem. Světoznámý britský fyzik, který trpěl neurodegenerativní chorobou, nakonec žil o mnoho déle, než předpovídali lékaři. Zemřel ve středu nad ránem ve věku 76 let. Tvrdil, že je to vlastně štěstí, že se kvůli nemoci nemusel rozptylovat a mohl se soustředit na důležité věci, líčí Bičák. A sám o sobě taky říkal, že by si Nobelovu cenu nezasloužil, dodává.