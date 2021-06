Do té doby bych se rád podíval, ale žít bych v ní nechtěl. Projít ulicemi Londýna byl problém, uprostřed tekly splašky, klouzalo to, Temže byla plná odpadků, říká profesor anglické literatury a překladatel Martin Hilský. Jeho kniha “Shakespearova Anglie: Portrét doby” získala cenu Magnesia Litera. V té době se zrodily všechny současné instituce a začínáme tam my jako civilizace, dodává.