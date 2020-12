Druhý Wu-chan se z jihu Anglie nestane, o viru víme mnohem víc a máme vakcínu, ale starosti to působí celému světu. Nová mutace nezpůsobuje horší onemocnění, ale mnohem rychleji se šíří, říká virolog z Univerzity Karlovy Ivan Hirsch. Doporučil bych zpřísnění opatření. Před mutací se nám opouzdřit spíš nepovede, tak by se měla udělat opatření, která by to zastavila, dodává.