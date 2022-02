„Bylo to samotné Rusko, které v roce 1991 tlačilo na rozpad SSSR, a byl to Boris Jelcin, kdo vytvářel obrovský tlak na to, aby Rusko bylo samostatné,” upozorňuje vedoucí Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty UK Stanislav Tumis.

