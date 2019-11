Zeman není schopný fungovat, není plnohodnotný prezident, zvykáme si na to, jsme v režimu oslabeného vládnutí. Na Babiše se kupí problémy, může to dojít do fáze, kdy mu straníci řeknou, že škodí. Babiš vládne jen pro dnešní den, rozhoduje se podle marketingových stratégů. Zanedbáváme vzdělání, musíme napravovat energetiku a zemědělství, říká Jiří Hlavenka, politik, podnikatel a investor.