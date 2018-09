Miliardy potečou do sportu přes novou agenturu. Chceme sport vyčistit, říká Hnilička

dnes | Chceme pozvednout český sport, bez podpory Andreje Babiše bych tu nebyl, říká Milan Hnilička, poslanec ANO a vládní zmocněnec pro sport. Do sněmovny předložil novelu, která počítá se vznikem Národní sportovní agentury. Chceme úřad, který se bude zabývat jenom sportem a zajistí, že do něj půjde dost peněz a jejich tok bude transparentní, vysvětluje Hnilička. Sám by se mohl stát šéfem agentury, zároveň by ale mohl zůstat poslancem. Na funkci se totiž překvapivě nemá vztahovat zákon o střetu zájmů.