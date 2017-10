Hodně Čechů neví, kdo je Milada Horáková, nejsme připraveni mluvit o příbězích komunismu, říká Mrnka

dnes | Pro mě je Milada Horáková symbol toho, jak by měl člověk žít, byla ochotná bojovat a zemřít za to, čemu věřila, můžeme na ni být hrdí a inspirovat se jí. Neumíme ještě mluvit o tom, co se tu za komunismu těch 40 let dělo, možná proto ještě podobný film nevznikl, říká David Mrnka, režisér a scenárista filmu Milada. Spolupracoval na něm i s jedinou dcerou manželů Horákových Janou Kánskou, která přiletěla z USA na natáčení. Dodává, že se ve filmu snaží neodchylovat od pravdy, pracoval na něm deset let a zahrála si v něm i Miladina pravnoučata.