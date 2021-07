Kdyby došlo k další vlně, byla by jiná, její charakter by se nejspíš podobal sezónní chřipce, velká část nejrizikovější skupiny je proočkovaná. Virus má ale pořád velké pole, je tu stále kolem 4 až 5 milionů lidí, kteří nejsou chráněni vůbec, říká imunolog Václav Hořejší. U fotbalového Eura opakujeme to, co s Bergamem na začátku epidemie, tam to bylo to hlavní ohnisko, dodává.