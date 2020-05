Nastavit u nás povinné spropitné je nereálné. Není to možné legislativně a není to správné. Je to zpětná vazba pro personál, jestli byl host spokojený, říká spoluautor iniciativy Milujeme víno a vinárník Jan Horešovský. Napsali jsme výzvu restauracím, ať nastaví automaticky spropitné 10 %. Ale měla to být spíše výzva hostům, ať si všímají svého číšníka. Podcenili jsme prvotní formulaci, přiznává.