Horská: Ústava není trhací kalendář. Zeman překračuje meze, může odvolat Babiše a nemáme co řešit

dnes | Je to závažná situace, nemůže-li se prezident Zeman rozhodnout, tak má zůstat doma a nejezdit na mezinárodní návštěvu Číny, říká 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horská a dodává, že Senát asi svolá mimořádnou schůzi ke krokům prezidenta Miloše Zemana. V případě, že by prezident pokračoval v některých podle ní protiústavních krocích, tak by podle jejího názoru mohlo dojít i k podání žaloby k Ústavnímu soudu.