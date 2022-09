Hřebejk: Vztahy pedagogů se studentkami nejsou náš vlhký sen, reakce mě zaskočily

„Ukazujeme, že ženy začínají vítězit nad muži. A my to vítáme. Příběh Pozadí událostí má feministické vyznění. Kdyby to bylo tak, jak píše část kritiků, tak by mě žena vyhodila z okna,” odmítá režisér Jan Hřebejk, že by tvůrci v nové minisérii České televize obhajovali vztahy pedagogů se studentkami. „Ukazujeme, proč je to toxické a proč jsou ti lidé směšní. Ale smějeme se všem postavám,” říká.

