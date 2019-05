Hřib jednal s Babišem o metru D. Doufám, že pochopí, o co Praze jde, říká primátor

dnes | Neřekl bych, že nám peníze na stavbu metra slíbil, ale říkal jsem mu, že bez toho to nepůjde. A on si to zapsal na papírek, takže je to na dobré cestě, popsal pondělní setkání pražský primátor Zdeněk Hřib. Vedení Prahy nedávno schválilo geologický průzkum k výstavbě nové trasy, hlasovalo přitom tajně. Vyšel jsem vstříc našim koaličním partnerům, ale asi jsem nedocenil symbolickou rovinu tohoto kroku, přiznal pirátský politik v rozhovoru, který byl součástí narozeninového speciálu DVTV v Kasárnách Karlín.