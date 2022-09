Hřib: Na městské firmy nemá primátor vliv. Jestli jsem byl úspěšný zhodnotí voliči

„V Dozimetru není žádný Pirát zapletený, nijak v tom nefigurujeme. Jak chceme zabránit, aby se to opakovalo? Usilujeme o to, aby nám všichni lídři podepsali protikorupční závazek,” říká pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany. „Je za námi kus práce a ano, udělali jsme ho v kontextu koalice. Dobrý výsledek by byl, kdybychom získali víc hlasů než v minulých volbách,” dodává.

