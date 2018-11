Hrnčíř z SPD: Menšinovou vládu ANO bychom podpořili, chceme bránit vlast a kulturu

dnes | Pád vlády jsme chtěli, ale do nové bychom nešli, ale podpořili bychom menšinovou s ANO, jsme zklamaní, že bude pokračovat ta, kde je účastna ČSSD, je to rozhádaná a nedůvěryhodná partaj, a to je špatné pro občany, říká poslanec SPD Jan Hrnčíř. Dodává, že SPD chce bránit hlavně vlast a kulturu proti islámskému fundamentalismu.