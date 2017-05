I byznys se dá dělat podle křesťanských zásad, nejde nám jen o peníze, chceme hrát fér, říká Špinar

dnes | Byznys se nedá dělat, když jste s těmi lidmi na jiné vlně, 80 % věcí zjistíte po půl hodině, jestli do projektu jít, je třeba se shodnout na zásadních věcech, pak to může mít úspěch. My se snažíme mít firmy, které generují zisk, ale i ztráta je zisk, když jede podle byznys plánu, říká David Špinar, generální ředitel investiční skupiny Miton, která stojí za úspěchy projektů jako Slevomat nebo Rohlík.cz. Dodává, že světoví giganti jako Google a Facebook chtějí měnit svět, to jedničce českého internetu Seznamu chybí, inovací je málo a je to podle něj škoda.