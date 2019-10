Ocitnete se v prostředí, které vás zbaví veškerého komfortu. Je třeba pochopit priority pro přežití, je to ochrana, poloha, voda, strava. Frustrace z nedostatku jídla přichází první. Jíst se dá hmyz i hadi. V určité fázi člověk přestane vnímat, co je realita a co ne, říká výsadkář a instruktor prestižního britského vojenského kurzu přežití SERE, který v DVTV vystoupil anonymně.