Jak mluvit s dětmi o sexu? Ideálně od malička. Masturbaci nezakazovat, ale vysvětlit

„Sexuální výchova by měla začít odmalička. Neříkat dětem, že na to mají dost času. Začnou si pak informace hledat jinde,” říká Marcela Poláčková, jedna z autorek knihy Děti to chtěj vědět taky. „Je důležité děti netrestat za masturbaci nebo hru na doktory. Když s nimi začneme probírat tato témata od malička, budou je s námi pravděpodobně chtít řešit i jako dospívající,” dodává.

