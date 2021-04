Zavření škol má šílené důsledky. Rozhodujeme za naše děti. Tomu nejvzácnějšímu, co máme, způsobujeme traumata a bereme vzdělání, říká matematik a podnikatel Karel Janeček. Ochrana života je důležitá, ale my ty životy nechráníme, my je maříme. Musíme brát v potaz obě misky vah. Důsledky všech opatření zkracují lidem život. Kdyby opatření byla racionální, mohly být počty mrtvých nižší, dodává.