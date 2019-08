Je jen naše vina, že vlci chodí na ovce jako do sámošky, potřebujeme je, říká Askani

dnes | Většina myslivců ani nerozezná vlka od ovčáka. Jak je chtějí lovit? Pokud zabijí jednoho z rodičů, udělají štěňata mnohem větší peklo, je přesvědčená Tanja Askani, která v Německu už dvacet let pracuje v záchranné stanici pro vlky a teď vydala knihu Vlčí stopa. Pokud se zvíře chová nepřirozeně, a to dělají všechna domácí zvířata, tak instinktem vlka je zabíjet, dokud se něco hýbe, vysvětluje. Rozumím řeči vlků, zatím se všemi vlky jsem mohla komunikovat až do jejich smrti a důvěřovali mi, vlk je inteligentní, přímočarý a nezapomíná, dodává Askani.