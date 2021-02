Andrej Babiš argumentoval tím, že potřebuje notorické porušovače pokutovat a vyhnat. Proto byly na návrh opozice sníženy, říká poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. S pandemickým zákonem bude možné činit to, co je možné dnes v nouzovém stavu, ale nebude to bez kontroly parlamentu a opatření bude muset ministerstvo řádně zdůvodnit. Navíc se počítá s kompenzací škod, dodává.