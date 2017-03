Je to sport pro lenochy, trénovat můžu klidně i v posteli, říká mistryně světa Grézlová

dnes | Ty první minuty jsou hrozně příjemný, potom přijde první brániční kontrakce, tělo říká nadechni se, většina lidí to v ten moment vzdá. Já v ten moment zvednu prst, kouč řekne čas a já už jsem schopná odhadnout, kolik ten den vydržím, říká světová rekordmanka v statické apnoi Gabriela Grézlová. Dodává, že v její přípravě je důležitá i drastická dieta. Opravdu dlouhé pokusy má za rok prý jen jeden až dva, nemyslí si, že je to v přípravě to nejdůležitější. Hlavní je podle ní odolnost vůči bráničním kontrakcím.