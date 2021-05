Když chcete jet v Česku na výlet, nemusí to být jen Sněžka nebo Praděd, jsou místa, která Češi neznají a nevědí o nich, říká cestovatel Jan Hocek, který se během pandemie pustil do projektu dálkových tras Via Czechia, které lemují hranice Česka. Než přišel čínský virus, dostupnost exotických destinací se zvyšovala cestoval každý, svým způsobem to nebylo úplně normální, dodává.