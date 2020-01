Jindru Hojera ze mě udělal Jestřáb Jaroslav Foglar, sloužil jsem v jeho oddílu skoro pět let v Praze, přišel za mnou a řekl, že by potřeboval moje jméno, že mi postava v Rychlých šípech nebude dělat hanbu. Před jeho smrtí jsem mu volal do nemocnice, pohřeb byl důstojný, říká Jindra Hojer, který se stal předlohou pro stejnojmennou postavu v legendárním komiksu.