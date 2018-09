Jirka Král: Musel jsem skončit, zbláznil bych se. Cítil jsem obrovský tlak fanoušků

dnes | Skončila moje kariéra youtubera. Bylo to jako mít milion šéfů, musel jsem z toho vyskočit, byl to obrovský tlak. Točit videa už mě neposouvalo. Když jsem oznámil konec natáčení, po dlouhé době jsem byl zase šťastný. Peníze, které jsem vydělal, jsem investoval zpátky, do Zetka, komiksu a dalších aktivit. Nezbohatl jsem, že bych se ráno probudil a měl balík peněz, byla to čistá práce, říká Jirka Král, který se po šesti letech rozhodl přestat točit videa na YouTube. Teď chce rozvíjet projekty, které už má, a radit firmám, jak spolupracovat s youtubery.