„Žádné dítě nemá dva otce nebo dvě matky. A kvůli tomu, že se to přesto stalo, nechceme rodičovství redefinovat. Nevím, proč by si homosexuální páry musely naplňovat touhu po dítěti. Život není o tom, že si všechny touhy splníme,” říká Jana Jochová Trlicová, předsedkyně Aliance pro rodinu, kterou MPSV přizvalo do pracovní skupiny řešící koncepci rodinné politiky.

