Jsem optimista, věřím, že Babiš kauzy vysvětlí. Svého kandidáta na Hrad nepostavíme, říká Bělobrádek

dnes | Považuji za minimální možnost, že by se kvůli kauzám ministra financí Babiše rozpadla vládní koalice, těch několik měsíců před volbami by to nebylo v prospěch nikoho, spoléhám na pana vicepremiéra Babiše, že se s tím porve a všechno vysvětlí, říká vicepremiér vlády a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a dodává, že je zvědavý na to, jak ministr financí Andrej Babiš své kauzy vysvětlí. Koalice KDU-ČSL se STAN má podle jeho slov šanci získat ve volbách dost hlasů. Strana údajně nepostaví svého kandidáta v boji o Hrad, ale může podpořit někoho z kandidátů. Miloše Zemana by strana podpořila pouze v případě, že by proti němu kandidoval někdo jako je Tomio Okamura.