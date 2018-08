Jsem poslední kolář, první jsem vyrobil ve třinácti, mladým se do těžké práce už nechce, říká Jager

dnes | V Eibentálu jsem se narodil, ale moje děti už odešly za prací do města, dnešním mladým se do těžké práce nechce a v regionu pro mladé ani práce není. Já jsem zůstal, turisté nám pomáhají, jsme rádi, že to jsou Češi, máme si s kým popovídat, říká Jan Jager, výrobce kol a rumunský Čech z Eibentálu. Dodává, že mnoho kol dodal i do Čech, o tom, že by měl konkurenci v zahraničí neví.