Jsi buď komunista, nebo blázen, slýchával. Československo bylo jako středověk, líčí držitel Oscara

dnes | Byl jsem rozhodnutý zůstat maximálně 10 dní, ale zůstal jsem přes 50 let, vypráví americký filmař Gene Deitch. V roce 1959 dorazil do Prahy v roli producenta amerických animovaných filmů. Výměnou za cestu do komunistického Československa získal peníze na připravovaný snímek Munro. Za ten později dostal Oscara. Jediné, co dělalo zemi dobré jméno ve světě, byl Karel Gott a studio Bratři v triku, vzpomíná třiadevadesátiletý Deitch, který mimo jiné jako první zfilmoval Tolkienova Hobita. V Praze potkal i budoucí manželku Zdeňku Najmanovou, s níž žije na Malé Straně. Moje story je neuvěřitelná, ale stoprocentně pravdivá, říká Deitch.