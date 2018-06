Jsme ve válce, slovenská televize není svobodná, ředitel ji systematicky rozbíjí, říká novinářka

dnes | Spíše než o vyváženost jde o vykastrování, jen abychom někoho nerozzlobili, myslí si reportérka RTVS Zuzana Kovačič Hanzelová. Je jedním z dvanácti novinářů, kteří podali výpověď a z veřejnoprávního média odcházejí. Vadí jim, kdo do televize přichází a že se vedení v čele s ředitelem Jaroslavem Rezníkem snaží ovlivňovat obsah zpravodajství. Vysoké funkce by se neměli dávat bývalým mluvčím politiků, míní Hanzelová. Nedokážeme garantovat, že zprávy budou něco, pod co bychom se dokázali podepsat, vysvětluje rozhodnutí opustit RTVS.