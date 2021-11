Jurečka: Nikdo nepřebíral zemi v tak těžkém stavu, debata kolem článku 66 neskončila

Uděláme vše pro to, abychom vyvedli zemi z krize. Lidem, které zasáhla energetická krize, budeme pomáhat adresně. Plošné snížení DPH je minimální pomoc, zrušíme to, je to plýtvání, říká předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Dlouhodobě chceme ministerstvo práce, je to priorita. To, že prezident poskytl jeden 10minutový rozhovor neznamená, že diskuze o článku 66 je u konce, dodává.

