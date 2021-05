Vůbec nevím, co si myslet o tom, co říká Jan Hamáček. Pokud se tvrzení Seznam Zpráv potvrdí, je to na odchod z politiky. Za dva dny jsme se nedozvěděli informace, které by to vysvětlily, říká předseda lidovců Marian Jurečka. Premiér musel dát souhlas s cestou Hamáčka do Moskvy, nebo o ní vůbec nevěděl. Aktuální situace poškozuje nás všechny. Co si o nás musí myslet zahraniční partneři, dodává.