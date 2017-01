K sexismu a šikaně dívek dochází už na základních školách, říká Svobodová

dnes | Školy nejsou schopny to citlivě řešit, na základních školách dochází i k menšímu sexuálním napadání, nesmírně důležitý je dialog, edukace by měla být i o tom, jak se muži mají chovat k ženám, říká spoluzakladatelka Čtvrté vlny Eva Svobodová a dodává, že doufá v to, že budeme žít ve světě, kde ženy budou moci bojovat za svá práva jako rovnocenní partneři mužům.