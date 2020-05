Nechceme, aby bolest přeživších koncentračních táborů byla atakována takovými nemorálními a nelegálními artefakty. To by si měli státní zástupci uvědomit, říká právnička Klára Kalibová o činnosti nakladatelství Naše vojsko. Nemyslím si, že člověk, který dlouhodobě vyrábí a distribuuje takové věci, to dělá jen za účelem zisku. A i kdyby ano, tak už se mu několikrát řeklo, že to dělat nemá, dodává.