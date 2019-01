Kaleta: Češi jsou výborní lyžaři, umí jezdit v bordelu, nebezpeční jsou lidé, ne hory

dnes | Češi mají dobrou vlastnost v tom, že se podhodnocují, jsou realisté, ten, kdo vyrůstal na českých sjezdovkách, umí jezdit v rozježděném sněhu, což vás automaticky kvalifikuje do role dobrého freeridera, říká Robin Kaleta, který se lyžování ve volném terénu věnuje. Nikdo nemůže říct, že s ním budete stoprocentně v bezpečí, tak to nefunguje, v lavině jsem nikdy nebyl, snažím se nemít strach, je to špatný rádce, snažím se mít respekt, tvrdí Kaleta.