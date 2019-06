Kamberský: Plná Letná Babiše od moci neodstaví, časovaná bomba je závěrečná zpráva EK

dnes | Bojím se, aby se Babiš neposunul víc k autoritativním vůdcům, doteď se snažil být pro všechny. Když se proti němu zvedl odpor, spíš couval, teď už nemá kam, demonstrující uspokojí jen jeho hlava, říká šéfkomentátor Lidových novin Petr Kamberský. Podle Jany Klímové z Českého rozhlasu Babiš nebude chtít odejít z politiky jako neúspěšný, když ho to tolik stálo. Jestli někdo očekává, že to Babiš zabalí, takový efekt demonstrace mít nebudou. Ale masa lidí vytváří obrovský tlak na politiky, hůř se dělají věci, které by se jinak dělaly snáz, jako třeba personální změny, dodává.