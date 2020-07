Chceme zpropagovat místa České republiky, která nejsou tak notoricky známá. Jsou to neobjevené skvosty, popisuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová chystanou kampaň na podporu cestovního ruchu za dvě miliardy. Je to pracovní verze, suma se může měnit nahoru i dolů. Nemám to ze sebe. Řekli jsme si, co chceme, pak jsme si ze serverů stáhli ceny a na ty jsme si nahodili 50% slevu, líčí.