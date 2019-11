Děti se rodí do světa přesyceného cukry a kybercukry. Neustále jsme sváděni ke sledování přebytečného proudu informací a deformativní zábavy. Umět se rozhodovat a orientovat je zásadní problém, říká Bohumil Kartous z EUDin, autor knihy No Future. Rychlost tempa změny a vznik digitálního prostoru přináší do našeho života úplně novou zkušenost a nové výzvy. A rodiče v tom tápou, upozorňuje.